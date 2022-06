Es geht Schlag auf Schlag: Volkswagen stellt bereits das nächste Elektroauto vor. Auch über die Eroberung neuer Märkte ist der Griff an die E-Auto-Krone fest eingeplant.Nach Teilerfolgen - nach nur drei Jahren hat der Porsche Taycan im Heimatmarkt das Tesla Model S beim Gesamtabsatz eingeholt - wird der VW-Konzern immer selbstbewusster. So zitiert CarsGuide den Topmanager Paul Pottinger, dass man die Marktführerschaft in Australien anvisiere. Es sei "unvermeidlich", und zu "100 Prozent" absehbar, ...

