Das Marktforschungsinstitut GfK hat erneut im Auftrag der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG untersucht, wie die Deutschen über das Thema Vermögen denken. Erstaunlichstes Ergebnis der repräsentativen Studie: Trotz der aktuell hohen Inflationsraten, wollen nur knapp über 20% der Befragten etwas an ihrer Geldanlage verändern.Kuriose Antworten bei der VermögensbildungAuch die Antworten auf die Frage, womit sich die Chancen auf ein hohes Vermögen am besten beeinflussen lassen, nähren Zweifel an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...