Waren deutsche Biotechs vor einigen Jahren lediglich Branchenkennern ein Begriff, so haben sie in den letzten zwei Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Doch nachdem die Biotech-Szene im Zuge der Corona-Pandemie große Aufmerksamkeit erfahren hatte, gerieten viele einstige Highflyer zuletzt doch deutlich unter Druck. Welche Chancen bieten sich auf lange Sicht nun mit den deutschen Biotech-Hot-Stocks? DER AKTIONÄR-Redakteurin Marion Schlegel hat in der aktuellen Ausgabe (26/22) mit BioNTech, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...