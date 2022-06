Das EU-Öl-Embargo, die Übernahme eines einheimischen Rivalens sowie die Produktion grünen Stroms und steigende Ölpreise spielen dem polnischen Staatskonzern in die Karten. Die Aktie könnte nun aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen.Deutschland hat ein Problem: Wegen des Ukraine-Kriegs und den Sanktionen der EU gegen Russland ist die Versorgung mit Gas und Öl gefährdet. In Polen entsteht derweil ein neuer Big Player der Mineralölbranche, der dieses Problem in den EU-Staaten des osteuropäischen Raums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...