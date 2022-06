DJ G7: Internationaler Klimaclub soll bis Ende 2022 ins Leben gerufen werden

BERLIN (Dow Jones)--Die Gruppe sieben führender Wirtschaftsnationen (G7) hat sich zum Abschluss ihres Gipfels in Elmau hinter die Idee von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Gründung eines internationalen Klimaclubs gestellt. In einer Erklärung kündigten die Staaten an, dieser solle bis Ende 2022 ins Leben gerufen werden.

"Unser Ziel ist die Gründung eines Klimaclubs zur Unterstützung der wirksamen Umsetzung des Übereinkommens von Paris durch eine Beschleunigung von Klimaschutzmaßnahmen und ambitioniertere Zielsetzung mit besonderem Schwerpunkt auf der Industrie, wobei unter Einhaltung internationaler Regeln Risiken im Hinblick auf die Verlagerung von CO2-Emissionen emissionsintensiver Güter angegangen werden sollen", erklärten die G7. "Wir werden mit Partnern daran arbeiten, im Einklang mit internationalen Regeln bis Ende 2022 einen offenen und kooperativen internationalen Klimaclub ins Leben zu rufen und stehen uneingeschränkt hinter seinen Zielen."

Jedes Mitglied werde Ministerinnen oder Minister benennen, die für die Erarbeitung eines umfassenden Mandats und die Kontaktaufnahme zu interessierten und ambitionierten Partnern zuständig seien und den Staats- und Regierungschefs zur Billigung der nächsten Schritte bezüglich der Gründung bis Ende 2022 Bericht erstatteten. "In Anerkennung der Notwendigkeit des Übergangs hin zu einem 1,5-Grad-Pfad und zu Klimaneutralität bis spätestens 2050 stellen wir mit Sorge fest, dass derzeit weder die weltweiten Bemühungen zum Klimaschutz noch die Umsetzung entsprechender Maßnahmen ausreichen, um die Ziele des Übereinkommens von Paris durch die Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu erreichen", betonten die sieben Staaten.

Der Klimaclub soll laut der Erklärung auf drei Säulen beruhen: einer Förderung ehrgeiziger und transparenter Klimaschutzmaßnahmen zur Reduzierung der Emissionsintensität teilnehmender Volkswirtschaften auf dem Weg hin zu Klimaneutralität, einem gemeinsamen Umbau von Industriezweigen, um die Dekarbonisierung voranzutreiben, sowie einer Verstärkung internationaler Bemühungen durch Partnerschaften und Kooperation, um Klimaschutzmaßnahmen zu fördern. Die G7 ersuchten die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), den Internationalen Währungsfonds (IWF), die Weltbank, die Internationale Energieagentur (IEA) und die Welthandelsorganisation WTO, "diesen Prozess entsprechend ihrem einschlägigen Fachwissen zu unterstützen".

