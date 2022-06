London (www.anleihencheck.de) - Für Anleiheinvestoren war 2022 bisher eine einzige Herausforderung: Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen hat sich bereits vervierfacht und liegt nun jenseits der Marke von 1,75%, so die Experten von Legal & General Investment Management (LGIM).Gleichzeitig hätten sich die Spreads für Investment-Grade-Anleihen um über 1% ausgeweitet - das bedeute negative Erträge. Volker Kurr, Head of Europe, Institutional, und Marc Rovers, Head of Euro Credit bei Legal & General Investment Management, analysieren anhand dreier Faktoren, ob der Markt für Unternehmensanleihen aktuell eine Einstiegsmöglichkeit bietet: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...