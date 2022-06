Volkswagen und Siemens haben gemeinsam 450 Millionen US-Dollar in die VW-Tochter Electrify America investiert. Mit den Geldern - Siemens ist der erste externe Investor - will Electrify America seine Expansionspläne in den USA und Kanada vorantreiben. Mit der Kapitalspritze steigt die Post-Money-Bewertung von Electrify America laut der gemeinsamen Mitteilung von Volkswagen und Siemens auf 2,45 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...