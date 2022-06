DJ G7: Werden Ukraine so lange wie nötig zur Seite stehen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Gruppe sieben führender Wirtschaftsnationen (G7) hat die Ukraine zum Abschluss ihres Gipfels in Elmau erneut ihrer Unterstützung versichert und zudem eine internationale Konferenz zum Wiederaufbau des Landes angekündigt. "Wir werden der Ukraine so lange wie nötig zur Seite stehen und die erforderliche finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung für die mutige Verteidigung ihrer Souveränität und territorialen Unversehrtheit bereitstellen", betonten die G7 in der Abschlusserklärung ihres Treffens.

Die Staaten zeigten sich darin bereit, sich "gemeinsam mit interessierten Ländern und Institutionen sowie der Ukraine auf langfristige Sicherheitszusagen zu verständigen, um der Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung zu helfen und ihre freie und demokratische Zukunft zu sichern". Sie seien bereit, 29,5 Milliarden US-Dollar an Budgethilfen zu bewilligen oder hätten Mittel in dieser Höhe zugesagt und zur Verfügung gestellt.

"Wir sind fest entschlossen, den ukrainischen Wiederaufbau durch eine internationale Wiederaufbaukonferenz und einen internationalen Wiederaufbauplan zu unterstützen", erklärten die G7. Er solle von der Ukraine in enger Abstimmung mit internationalen Partnern ausgearbeitet und umgesetzt werden. Russland werde man "erhebliche anhaltende Kosten auferlegen, um zur Beendigung dieses Krieges beizutragen". Die G7 handelten "dabei zu jedem Zeitpunkt geeint, und werden Russlands Einnahmen verringern, auch in Bezug auf Gold".

