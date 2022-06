Siemens Gamesa verkündet zwei Großaufträge im Offshore-Bereich. Die Aktie verharrt dennoch weiter bei rund 18,00 Euro. Seit dem Kaufangebot der Konzernmutter vollzieht die Siemens Gamesa-Aktie eine Seitwärtsbewegung.

Der spanische Windkraftanlagenbauer Siemens Gamesa hat zwei Großaufträge im Offshore-Sektor bekanntgegeben. Der deutsche Energiekonzern RWE hat Siemens Gamesa als Turbinenlieferant für ein polnisches Offshore-Windprojekt ausgewählt. Zudem hat die Siemens-Energy-Tochter vom dänischen Energiekonzern Ørsted einen Großauftrag für ein deutsches Offshore-Windprojekt erhalten.

In dem Offshore-Windprojekt 'F.E.W. Baltic II' in Polen sollen 25 Offshore-Turbinen des Typs SG 14-236 DD von Siemens Gamesa zum Einsatz kommen. Außerdem wurde ein Servicevertrag abgeschlossen. Der Bau des Windparks soll 2024 beginnen. Bei Fertigstellung soll er 350.000 polnische Haushalte mit grünem Strom versorgen können.

Für das deutsche Offshore-Windprojekt 'Borkum Riffgrund 3' hat Ørsted 83 SG 11.0-200 DD Offshore-Windkraftanlagen von Siemens Gamesa bestellt. Der Bau des bisher größten deutschen Offshore-Windparks soll 2024 beginnen. Bei Fertigstellung im Jahr 2025 soll der Windpark sauberen Strom für mehr als eine Million deutsche Haushalte liefern.

Im Xetra-Handel steht die Siemens Gamesa-Aktie am Dienstagmittag leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 17,90 Euro (Stand:28.06.2022, 11:51 Uhr).

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hatte Mitte Mai bekanntgegeben, dass man eine Komplettübernahme der verlustreichen Windkrafttochter Siemens Gamesa plane. Siemens Energy hält bereits 67,1 Prozent der Anteile an der spanischen Windkraft-Tochterfirma. Für die restlichen 32,9 Prozent machte Siemens Energy ein Kaufangebot von 18,05 je Aktie. Seitdem vollzieht die Siemens Gamesa-Aktie eine Seitwärtsbewegung im Bereich von knapp unter 18,00 Euro.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

