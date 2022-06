Wichtige Punkte Der S&P 500 ist am 13. Juni 2022 in einen Bärenmarkt eingetreten. Diversifizierung hilft, das Risiko zu verringern. Der Durchschnittskosteneffekt kann helfen, deine Kostenbasis in Bärenmärkten zu senken. Am 13. Juni 2022 trat der S&P 500 - einer der beliebtesten Indizes, der die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA abbildet - in einen Bärenmarkt ein und fiel um mehr als 20 % von seinen Höchstständen Anfang Januar 2022. Es gibt keine idiotensicheren Pläne, die dich während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...