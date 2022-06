DJ G7/Scholz: Stand heute werden G7-Staaten an G20-Treffen teilnehmen

Von Andrea Thomas

ELMAU/BERLIN (Dow Jones)--Die Gruppe sieben führender Wirtschaftsnationen (G7) werden laut Bundeskanzler Olaf Scholz wohl nicht das Treffen der G20-Staaten auf Bali blockieren. Nach dem Treffen der G7 auf Schloss Elmau sagte Scholz, bei allen Gesprächen habe große Einigkeit bestanden, dass man die G20 "nicht auseinandertreiben" wollen.

"Deshalb würde von heute an gesehen die Entscheidung der Staaten, die hier versammelt waren, lauten, dass sie sich da hinbegeben", sagte Scholz bei der Abschlusskonferenz des dreitätigen Treffens in Bayern. "Es geht natürlich darum, dass wir gut miteinander diskutieren. Auch dazu waren die Gespräche mit den Partnern, die wir eingeladen hatten, sehr sehr wichtig", sagte er mit Blick auf die Gastländern Indonesien und Indien, die ebenfalls am G7-Treffen teilnahmen.

Indonesien hat die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj, zum G20-Gipfel auf Bali im November eingeladen. Indien übernimmt im kommenden Jahr die G20-Präsidentschaft.

Beide Ländern seien "zwei große, wichtige Freunde und Nationen", mit denen man eng zusammenarbeiten wolle, so Scholz. "Deshalb ist es uns auch wichtig, dass wir der Sache einen guten Drive geben. Darum werden wir uns dann kümmern", sagte Scholz, der wegen Deutschlands aktueller G7-Präsidentschaft Gastgeber des G7-Treffens war.

Zur G7 gehören neben Deutschland noch die USA, Japan, Kanada, Großbritannien, Italien und Frankreich.

