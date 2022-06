Der Biokraftstoffhersteller Verbio trotzt dem politischen Gegenwind und wird mit Blick auf das gebrochene Geschäftsjahr 2021/22 (bis Ende Juni) erneut optimistischer. Firmenlenker Claus Sauter hat den Bleistift gespitzt und rechnet mit einem um etwa 70 Millionen Euro höheren EBITDA als zuvor in Aussicht gestellt.Verbio peilt nun ein EBITDA in Höhe von etwa 500 Millionen Euro an. Das Nettofinanzvermögen soll sich zum Ende des Fiskaljahres auf etwa 300 Millionen Euro belaufen. Zuletzt peilte Sauter ...

