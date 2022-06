Bonn (www.anleihencheck.de) - Mit Abstand bleibt der Yen die schwächste G10-Währung in diesem Jahr, so die Analysten von Postbank Research.Der naheliegende Grund sei die beharrlich extrem expansive Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ). Während die Renditen der Staatsanleihen der USA und der Eurozone bis zur FED-Sitzung Mitte Juni deutlich anstiegen würden, verteidige die BoJ die Renditeobergrenze von 0,25% für zehnjährige JGBs durch die Ankündigung von Käufen in unbegrenzter Höhe. ...

