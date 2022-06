Die Ölpreise konnten am Montag wieder recht kräftig zulegen. Besonders bei der US-Sorte WTI zogen die Kurse an, und zwar gleich um 2,5 Prozent auf 109,82 USD je Barrel. Grundsätzlich sind das stets gute Neuigkeiten für die Shell-Aktie, welche auch tatsächlich mit Zugewinnen reagierte. Die spielten sich aber in einem deutlich gemächlicheren Tempo ab.Um gerade einmal 0,86 Prozent konnte Shell (GB00BP6MXD84) sich im gestrigen Handel verbessern und damit in keiner Weise irgendwie herausstechen. Dabei gilt der Titel unter Analysten weiterhin als ...

