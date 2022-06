Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Kaum Veränderungen im Anleihen Finder-Musterdepotspiel im Juni 2022 - alle drei Spielteilnehmer müssen im Juni analog zum Gesamtmarkt leichte Verluste einstecken, dadurch ändert sich im Klassement freilich nichts. Spitzenreiter Markus Stillger führt mit einer Rendite von knapp 33% das Feld unangefochten an und bleibt der einzige Spieler im "grünen Bereich". Er nimmt zudem eine Portfolio-Änderung vor und veräußert dazu mit deutlichem Kursverlust die Ekosem Agrar-Anleihe 2012/22, die er im Dezember 2021 zu einem Kurs von 75% gekauft hatte, zu einem Verkaufskurs von rd. 40% aus seinem Portfolio. Mit der freigewordenen und vorhandenen Liquidität erwirbt er die 2,00%-Wandelanleihe 2016/23 der Klöckner & Co. Financial Services S.A. für sein Depot. Auf den Plätzen zwei und drei folgen weiterhin Manuela Tränkel mit einer Rendite von -2,74% sowie Hans-Jürgen Friedrich mit -3,94%.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 27.06.2022 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

Markus Stillger Manuela Tränkel Hans-Jürgen Friedrich

Investmentregeln des Anleihen Finder-Musterdepot-Spiels

Investmentregeln des Anleihen Finder-Musterdepot-Spiels

Zweiwöchentlich haben die Investment-Profis die Möglichkeit, ihre Portfolios anzupassen. Dabei erklären Sie, warum Sie in welche Unternehmensanleihe investiert haben. Das Startkapital liegt bei 50.000 Euro. Maximal 15 unterschiedliche Anleihen dürfen im Portfolio aufgenommen werden, mind. 33% des Portfolios

