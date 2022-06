Aufgrund der Pandemie war der weltweit agierende Wohnvermittler gehalten, keine Partys in "seinen" Räumlichkeiten zuzulassen. Auch außerhalb der Covid-Prävention erscheint es sinnvoll, eine allzu exzessive Nutzung zu untersagen. Schon nach einem tödlichen Vorfall im Jahr 2019 hatte das Unternehmen erklärt, härter gegen unliebsames Verhalten in AIRBNB-Objekten vorzugehen. Im Auslaufen der Pandemie kann nun manche Vorschrift gelockert werden oder entfallen. Vom Partyverbot will sich das Unternehmen aber nicht verabschieden, sondern dieses dauerhaft bestehen lassen, berichtet Reuters.



Die Aktie von AIRBNB war im Dezember 2021 mit 212,58 $ unterhalb des Allzeithochs steckengeblieben und fiel dann bis Mitte Juni auf 92,12 $. Ein Börsenwert von aktuell 66 Mrd. $ steht gegen 5,99 Mrd. $ Umsatz im vorigen Geschäftsjahr sowie gegen voraussichtlich 8,25 Mrd. $ in 2022. Legt man 11,7 Mrd. $ (Schätzung für 2024) und 3,22 $ Gewinn je Aktie (ebenfalls für 2024 angesetzt) zugrunde, gelten KUV 5,6 und KGV 31,5.



Das Prinzip AIRBNB stößt an natürliche Grenzen. Zwar kann das bisherige Geschäftsmodell noch lange weiterwachsen. Das lässt aber keine wesentlich höheren Bewertungsrelationen zu, sofern diese noch einem vernünftigen Maßstab entsprechen sollen. Daher: Nachdem die AIRBNB-Aktie sich halbiert hat, sollte man den Nach-Halbierungs-Kaufreflex unterdrücken.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



