Glendale, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Talogys 75-jährige Branchenerfahrung und wissenschaftliche Expertise ist für Kunden jetzt auf eine neue und noch bessere Art nutzbar, die leistungsstarke Technologie mit wissenschaftlich fundierten Bewertungsprinzipien kombiniert, und so Effektivität und Effizienz in den Einstellungsprozess bringt, ohne die Integrität zu beeinträchtigen.Unbegrenzte Kombinationen ausgewählter Assessmentmodule, die auf spezifische Kompetenzen testen, mit großartiger Nutzererfahrung und der schnellsten Implementierungszeit auf dem Markt, dabei stehen Wissenschaft und Daten im Mittelpunkt - das ist es, was die neuen konfigurierbaren End-to-End-Assessmentlösungen von Talogy bieten.Auf der Grundlage von über zehn Millionen Einzeldaten, 75 Jahren wissenschaftlicher Forschung zu Talentassessment und einem klares Verständnis der Kundenbedürfnisse bietet die konfigurierbare Talentmanagement-Technologie von Talogy Lösungen, die speziell auf die einzigartigen Herausforderungen der Kunden zugeschnitten sind.Mit der modularen Technologie von Talogy können Unternehmen die perfekte Assessment-Journey gestalten, die sich auf die für die jeweilige Rolle relevantesten Aspekte konzentriert, und irrelevante oder redundante Konstrukte entfernt.Die wichtigsten Vorteile:- Konfigurierbar. Talogy past das Assessment speziell den individuellen Einstellungs- und Entwicklungsbedürfnissen der Kund:innen an und kann das Assessment innerhalb weniger Tage neu konfigurieren, um den sich ändernden Anforderungen des dynamischen Arbeitsmarktes gerecht zu werden, wie z.B. Änderungen der Bewerberzahlen, der Qualifikationsanforderungen und der Motivation der Kandidat:innen.- Datengestützt. Wissenschaftlichkeit und Validität bleiben im Vordergrund, auch bei der individuellen Konfiguration für Kund:innen - eine wichtige Funktion, die es bei konfigurierbaren Assessments bisher nicht gab.- Schnell. Die Assessment-Abläufe lassen sich in bestehende Bewerber-Tracking-Systeme integrieren. Die Implementierung erfolgt in nur zwei Tagen.- Effizient.Reibungslose Abläufe für Kandidat:innen und effizientes Handling für Recruiter:innen, ohne dass der ansprechende persönliche Charakter der Assessments darunter leidet.- Ansprechend. Das moderne, auf mobile Endgeräte ausgerichtete Design funktioniert auf jedem Gerät und ermöglicht eine Vielzahl von Assessments, Simulationen und Job previews, konzentriert sich dabei nur auf das Wesentliche für die jeweilige Rolle und gewährleistet so eine hohe Validität.- Prädiktiv, konsequent und fair. Flexible digitale Berichte vereinfachen die Entscheidungsfindung, indem sie Daten auswerten und wichtige Erkenntnisse aufzeigen."Die modularen Lösungen von Talogy sind die Antwort auf die sich auf die sich verändernden Anforderungen von Assessment-Nutzern an jobrelevante Inhalte, die schnell und flexibel bereitgestellt werden, während sie die Kandidat:innen durch moderne, mobile Nutzeroberflächen ansprechen. Diese innovative Kombination aus Wissenschaft und Technologie ermöglicht es den Kund:innen, einem breiten Spektrum an Herausforderungen bei der Einstellung und Entwicklung von Mitarbeitern zu begegnen, und zwar kontinuierlich", sagte Peter Celeste, Global President bei Talogy."Wir freuen uns sehr, die erste wirklich konfigurierbare, valide und genaue modulare Assessmentlösung auf dem Markt anbieten zu können."Mehr Informationen unter here.Informationen zu TalogyWir sind Talogy. Die Experten für Talentmanagement. Wir entwickeln Lösungen, die Talente weltweit screenen, auswählen, entwickeln und einbinden. Wir bringen führende Psychologen, Datenwissenschaftler, Entwickler und Personalberater zusammen und vereinigen so die Stärken von Psychologie und Technologie - damit Sie die besten datengestützten Personalentscheidungen treffen können. Mit mehr als 30 Millionen Assessments pro Jahr in mehr als 50 Sprachen helfen wir unseren Kunden, herausragende Leistungen im Unternehmen zu entdecken.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1727124/Talogy_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1848574/Talogy_configurable_modular_assessment_solutions_example.jpgPressekontakt:Claire McCue,cmccue@psionline.comOriginal-Content von: Talogy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162084/5259916