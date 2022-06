ARR-Aktie (FSE): Tagesplus 31%: American Rare Earths erbohrt Seltene-Erden-Gehalte <11.981 ppm auf Halleck Creek

Anzeige / Werbung Dieser Sprung des Aktienkurses verwundert nicht. Die 1. Bohrergebnisse vom 2. Seltene Erden Projekt Halleck Creek (Wyoming) sind sogar signifikant hochgradiger als die Bodenproben. Lagerstätte könnte La Paz überholen.

Spektakuläre Bohrergebnisse kann American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) von seinem Halleck-Creek-Projekt im US-Bundesstaat Wyoming vermelden. Die Ergebnisse der Bohrungen deuten nicht nur eine konsistente und hochgradige Mineralisierung mit hohen Seltenen-Erden-Gehalten (TREO) über lange Strecken an. Auch wurde durch die jüngsten Explorationserfolge sichtbar, dass das Potential für die Exploration wesentlich größer ist als es bislang angenommen wurde. Die Bedeutung dieser Erfolge nicht nur für American Rare Earths als den Besitzer der Liegenschaften, sondern auch für die gesamte nordamerikanische Industrie, ist nicht zu unterschätzen. Denn es geht nicht nur darum, in Nordamerika eine weitere von China unabhängige Seltene-Erden-Produktionsstätte aufzubauen. Vielmehr hat Halleck Creek das Potential, sich zu einer der größten Seltenen-Erden-Lagerstätten in Nordamerika zu entwickeln.

Allgemeine Informationen, Chart und Videos über American Rare Earths und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter: ?? axinocapital.de/american oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier Ausgewertet wurden vier neue Bohrlöcher, die zwischen März und April 2022 auf Halleck Creek gebohrt worden waren. Insgesamt hatte das Unternehmen neun Bohrungen angesetzt. Sie kommen auf eine Länge von 917 Metern und ermöglichten die Entnahme von 650 Kernproben. Vollständig ausgewertet sind bislang vier Bohrungen mit 280 Kernproben. Die noch ausstehenden Ergebnisse werden in Kürze erwartet.

American Rare Earths Bohrungen treffen dreimal auf über 4.100 ppm TREO über mindestens 93 Meter

Sehr erfreulich ist, dass alle vier Bohrungen signifikante Selten-Erden-Mineralisierungen durchschnitten. Die schwächste Vererzung erstreckte sich über 22,6 Meter und enthielt einen Total-Rare-Earth-Oxides-Gehalt (TREO) von 2.235 ppm. Dieses an sich schon sehr ansprechende Ergebnis wird durch die drei anderen Bohrungen vollkommen in den Schatten gestellt, denn sie deuten auf eine lange und durchgängige Mineralisierung mit sehr hohen Gehalten.



Projekt Portfolio von American Rare Earths; in unmittelbarer

Nähe produzieren MP Materials bereits Seltene Erden;

bald auch bei Lynas

Der Spitzengehalt mit 11.981 ppm TREO wurde im Bohrloch HC22-RM03 nachgewiesen. Die gesamte Mineralisierung erstreckt sich hier über eine Strecke von 93,8 Meter und enthält durchschnittlich 4.317 ppm TREO. Noch einen knappen Meter länger und auch einen Tick höher vererzt ist die Zone, die von der Bohrung HC22-RM02 durchschnitten wurde. Sie enthält 94,6 Meter mit einem durchschnittlichen TREO-Gehalt von 4.335 ppm. Die längste Mineralisierung erstreckt sich über eine Länge von 98,6 Meter und enthält im Durchschnitt 4.115 ppm TREO. Allen vier Bohrungen gemeinsam ist, dass die angetroffenen Mineralisierungen zur Tiefe hin noch offen sind. Es darf deshalb angenommen werden, dass das Ausmaß der Lagerstätte sowohl in der Fläche als auch zur Tiefe hin noch gar nicht vollständig erfasst wurde.



Bohrkern

Hoher Gehalt an magnetischen Seltenen Erden und niedrige Uran- und Thorium-Werte

Für die spätere Produktion sind zwei weitere Erkenntnisse wichtig, welche sich schon bei den Voruntersuchungen angedeutet hatten und nun durch die Bohrungen bestätigt wurden: Zum Einen ist der Gehalt an den hochwertigen magnetischen Seltenen Erden (MREO) mit 26 Prozent sehr hoch. Das verspricht bei einer späteren Produktion höhere Einnahmen im Verkauf. Einen deutlichen Kostenvorteil bei der Produktion wird der niedrige Thorium- und Urangehalt der Lagerstätte darstellen. Er ist gerade im Vergleich zu anderen Seltenen-Erden-Lagerstätten ausgesprochen niedrig und hebt das Halleck-Creek-Projekt damit aus der Masse der Seltenen-Erden-Projekten hervor.



Seltene Erden sind unverzichtbar und sehr vielseitig einsetzbar

Das nächste Ziel von American Rare Earths ist nun, eine erste Ressource nach dem australischen JORC-Standard auszuweisen. Sie wird dem Kapitalmarkt ein erstes konkretes Gefühl für die Bedeutung der Lagerstätte geben. Angesichts der Größe des Projekts, das in diesem Jahr durch den Erwerb weiterer Claims deutlich gesteigert wurde, wird auch sie nur einen ersten Schritt auf dem langen Weg darstellen, das immense Potential der Liegenschaft vollständig zu erfassen. Für die investierten Anleger sind das sehr erfreuliche Nachrichten, denn sie deuten nicht nur eine sehr umfangreiche und beständige Mineralisierung auf Halleck Creek an, sondern lassen bereits erkennen, dass die Erwartungen an das Projekt bislang eher zu klein angesetzt worden sind.

Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der American Rare Earths Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der American Rare Earths Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Enthaltene Werte: NZARRE0004S7

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )