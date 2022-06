An den Aktienmärkten setzt sich die Erholungsrallye am Dienstag fort. Am bestehenden Abwärtstrend ändert sich dagegen nichts, betonen Marktexperten. Auf der einen Seite historisch günstige Bewertungen, auf der anderen Seite die trüben wirtschaftlichen Aussichten für die kommenden Monate. wallstreet:online stellt in dieser Woche jeden Tag eine Aktie vor, bei der die Charttechnik auf eine starke Trading-Chance hindeutet. Gestern hat unser Charttechnik-Experte Stefan Klotter mit der Easyjet-Aktie bereits einen ersten Kurzfrist-Trade vorgestellt. Heute folgt mit dem finnischen Biofuel-Hersteller Neste ein echter Geheimtipp. Welches Potenzial diese Aktie gerade bereithält, sehen Sie hier im Video. Zum Zeitpunkt der Analyse steht der Kurs von Neste bei 44.20 Euro