DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. Juni (vorläufige Fassung)

=== 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q, Neustadt/Weinstraße 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 1Q *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 2Q, Stockholm *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +8,7% gg Vj zuvor: +8,5% gg Vj 09:30 DE/Bundesfinanzministerium, Briefing zum Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2023 und den Finanzplan bis 2026, Berlin *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juni 10:00 DE/Nagarro SE, Online-HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai PROGNOSE: +5,8% gg Vj zuvor: +6,0% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +6,0% gg Vj zuvor: +6,2% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juni 11:00 DE/Deka-Bank, PG zu "Das Jahr der Neuorientierung", Frankfurt 11:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bundesjustizminister Buschmann, Pk zum Thema: "Eckpunkte für ein Gesetz zur Modernisierung des Kapitalmarktes", Berlin *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 103,0 zuvor: 105,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +5,0 zuvor: +6,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -23,6 Vorabschätzung: -23,6 zuvor: -21,2 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni 11:00 LU/Grand City Properties SA, Online-HV und ao Online-HV (ab 11:40) 11:00 LU/Adler Group SA, Online-HV 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:00 DE/Joh. Berenberg, Gossler & Co KG, Journalistenlunch, "Unruhige Zeiten an den Kapitalmärkten" 12:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesbauministerin Geywitz, Statements im Anschluss an den Wärmepumpen-Gipfel, Berlin 12:35 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Rede auf der Ladeinfrastruktur-Konferenz, Berlin 12:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, "Rede anlässlich der Jahreskonferenz der DENEFF", Berlin *** 13:00 DE/Deutsche Börse AG, Investorentag mit Update zur Umsetzung des Mittelfrist-Plans "Compass 2023", Eschborn *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+8,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+7,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+8,8% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+8,7% gg Vj *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: -1,5% gg Vq vorläufig: 2. Veröff.: -1,5% gg Vq zuvor: 4. Quartal: +6,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +8,1% gg Vq vorläufig: 2. Veröff.: +8,1% gg Vq zuvor: 4. Quartal: +7,1% gg Vq 14:30 LU/Aroundtown SA, Online-HV und ao Online-HV (ab 15:15) *** 15:00 PT/Fed-Chairman Powell, BoE-Gouverneur Bailey und EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem Symposium der EZB, Sintra 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:00 PT/EZB-Präsidentin Lagarde, Abschlussworte bei geldpolitischem Symposium der EZB, Sintra 18:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede auf dem Jahresempfang des CDU-Wirtschaftsrats Niedersachsen, Hannover *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juni *** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juni *** - ES/Nato, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 30.6.), Madrid *** - DE/Stellenindex BA-X Juni ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

June 28, 2022 09:22 ET (13:22 GMT)

