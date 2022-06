Daimler Truck setzt bei der Dekarbonisierung des Güterverkehrs auch auf Wasserstoff. Dabei testet der Konzern einen Brennstoffzellen-Lkw mit Flüssigwasserstoff, der hohe Reichweiten ermöglichen soll.

Daimler Truck testet den Prototyp eines Wasserstoff-Lkws für den schweren Fernverkehr. Der serienreife 'GenH2 Truck' soll eine Reichweite von 1.000 Kilometern und mehr haben. Dazu setzt Daimler auf Flüssigwasserstoff, der eine deutlich höhere Energiedichte als gasförmiger Wasserstoff hat und damit höhere Reichweiten ermöglicht.

Erste Testfahrzeuge seien bereits auf Teststrecken und auf öffentlichen Straßen unterwegs. Der Wasserstoff-Lkw soll bereits in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in Serie gehen. Dies teilte der DAX-Konzern am Montag an seinem Standort in Wörth am Rhein mit.

Um die Wasserstoff-Tankstellen-Infrastruktur in Europa auszubauen, plant Daimler Truck außerdem mit den Unternehmen Shell, BP und TotalEnergies zusammenzuarbeiten. Denn derzeit gibt es in Europa nur sehr wenige Wasserstoff-Tankstellen, die auch die Betankung von Wasserstoff-Lkw ermöglichen.

Die Lastenwagenbranche steht wegen der EU-Klimaschutzziele unter Zugzwang. Um die Klimaschutzvorgaben einhalten zu können, setzt Daimler Truck auf Batterien und die Wasserstoff-Brennstoffzellen. Bis zum Jahr 2039 will der Konzern nach eigenen Angaben in den globalen Kernmärkten nur noch Neufahrzeuge anbieten, die lokal emissionsfrei sind.

An der Börse Frankfurt steht die Daimler-Truck-Aktie am Dienstagnachmittag leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 26,32 Euro (Stand: 28.06.2022, 14:14 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE000DTR0CK8