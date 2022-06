NVA-Aktie: Tagesplus 10%: Nova's Bohrungen durchschneiden sichtbares Gold; Goldpartikel mit 1.330 g/t

Anzeige / Werbung

Auf dem hochgradigen Goldziel RPM sind nun 3 Bohrgeräte aktiv. Ziel dort ist es, die 1,5 Mio. Unzen Ressourcen signifikant zu steigern und aufzuwerten. Phase-2-Scoping-Studien (noch in 2022) dürften beeindrucken.



Die auf dem Estelle Goldprojekt in Alaska angesetzten Bohrungen zur Bestätigung und Erweiterung der Lagerstätten auf der RPM-Zone werden erst seit kurzer Zeit niedergebracht und sind noch lange nicht abgeschlossen. Doch schon jetzt ist klar, dass sie erfolgreich sein werden, denn Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) meldet, dass die Bohrkerne sichtbares Gold enthalten. Proben, die aus den neuen Kernen entnommen wurden, weisen Goldgehalte von bis zu 1.330 g/t auf.

Die massiven Goldfunde, die im vergangenen Jahr im nördlichen Teil der RPM-Zone gemacht wurden, sollen in diesem Jahr mit Infill-Bohrungen bestätigt und mit Stepp-out-Bohrungen erweitert werden. Normalerweise sind die Unternehmen während der laufenden Explorationsarbeiten vorsichtig und halten sich mit Meldungen über einen möglichen Erfolg der Arbeiten zurück.

Nova Minerals hat jedoch gute Gründe, von dieser Übung abzuweichen, denn die Bohrkerne der bereits abgeschlossenen Bohrungen RPM-007 und RPM-008 enthalten an zahlreichen Stellen sichtbares Gold. Selektive Proben, die man aus den Kernen genommen hat, wiesen sensationelle Goldgehalte von 1.330 g/t auf. Ob sich diese hohen Gehalte über größere Strecken fortsetzen werden, bleibt abzuwarten.



Nova Minerals ist auf dem besten Weg, seine Ziele zu erreichen

Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass das wesentliche Ziel von Nova Minerals, die Lagerstätten zu vergrößern und die anfängliche Ressource von aktuell 1,5 Millionen Unzen mit einem durchschnittenen Gehalt von 2,0 g/t auf der RPM-Zone signifikant zu erweitern, erreichbar ist. Das ist in einem so frühen Stadium der Arbeiten keine Selbstverständlichkeit und unterstreicht einmal mehr das enorme Potential der RPM-Zone und die Besonderheit der jetzt durchgeführten Bohrungen.





Aktuelle Bohrkarte von RPM



Mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit können die Anleger erwarten, dass die angesetzten Infill-Bohrungen die Ergebnisse aus dem letzten Jahr bestätigen werden. Besonders spannend wird es allerdings westlich der alten Bohrlöcher werden. Hier geht es um die entscheidende Frage, ob sich die Lagerstätte in westlicher Richtung ausdehnt und wenn ja, um wie viele Meter.



Eine Ausdehnung der Mineralisierung nach Westen deutet sich an

Die dazu angesetzten Bohrungen werden mit einem zweiten Bohrgerät durchgeführt und haben in der Zwischenzeit begonnen. Hier verfolgt Nova Minerals das Ziel, die Lagerstätte um einige hundert Meter in westliche Richtung auszudehnen. Geologisch möchte das Unternehmen beweisen, dass die zwei neuen Bohrlöcher RPM-007 und RPM-008 mit den in der Vergangenheit gebohrten Bohrlöchern in Verbindung stehen.

Aktuell deutet sich an, dass auch dieses Ziel erreicht werden kann, denn optisch erwecken die Kerne einen ähnlichen Eindruck wie jene, die im vergangenen Jahr etwas weiter östlich gebohrt wurden. Das würde bedeuten, dass sich die 2021 identifizierte Goldmineralisierung sowohl neigungsabwärts wie auch neigungsaufwärts fortsetzt. Unterstützt wird diese Annahme durch die bereits durchgeführten magnetischen Untersuchungen. Sie deuten an, dass sich der Erzkörper über eine potentielle Streichlänge von 1,4 Kilometer erstrecken könnte.





Aktueller Bohrkern



Auch der Süden der RPM-Zone gerät zunehmend in den Blick

Aktuell sind auf der RPM-Zone bereits drei Bohrgeräte im Einsatz. Das Erste führt die schon erwähnten Inflill-Bohrungen durch. Das Zweite soll die Mineralisierung in Streichlänge erweitern und das dritte Gerät kommt auf dem südlichen Teil der RPM-Zone zum Einsatz. Sie wird damit erstmals auch mit Bohrungen untersucht.

RPM-South ist dabei aus zwei Gründen für Nova Minerals von großem Interesse: Geologisch entspricht die Zone sehr stark dem nördlichen Teil der RPM-Zone, auf dem im vergangenen Jahr die außerordentlichen Bohrergebnisse erzielt wurden. Sollte sich diese Erwartung bestätigen, könnte auch der Süden der RPM-Zone mit einer zweiten großartigen Lagerstätte aufwarten, was das Gesamtpotential dieses Teils des Estelle-Goldprojekts noch einmal deutlich erhöhen würde.





Auf Alaskas Tintina Gold Belt gibt es zahlreiche

bedeutende Goldlagerstätten



Dies ist alles derzeit noch Zukunftsmusik, doch rückt diese Zukunft durch die inzwischen begonnenen Arbeiten immer näher. Allerdings sind die potentiellen Ziele auf der RPM-Zone, aber auch bei Train und auf dem Stoney-Prospekt so zahlreich, dass es Nova Minerals in diesem Jahr nicht möglich sein wird, alle interessanten Teile des Estelle Goldprojekts mit dem gleichen Nachdruck zu explorieren.

In Australien haben die Anleger in der Nacht vom Montag auf den Dienstag bereits sehr wohlwollend auf die neuen Nachrichten vom Estelle-Goldprojekt reagiert. Allein die Meldung, dass in den Kernen sichtbares Gold entdeckt wurde, quittierte die Nova-Minerals-Aktie mit einem Kurssprung von zehn Prozent. Nun dürften die investierten Anleger mit Spannung auf die ersten Ergebnisse aus dem Labor warten.







