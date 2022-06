Seit mehr als 80 Jahren zeigt die T. Rowe Price Group aus Baltimore (ISIN: US74144T1088), warum es aus dem Bereich der aktiven Vermögensverwaltung nicht wegzudenken ist. Mit aktuell mehr als 1,4 Billionen Dollar Assets under Management (AUM) hat sich T. Rowe Price im Laufe der Zeit einen großen Namen in der Finanzwelt gemacht. Das Unternehmen ist zudem bei Dividenden-Investoren beliebt. Mit 13 Punkten in der Dividenden-Analyse kommt die T. Rowe Price Aktie auf mehr Punkte als die BlackRock Aktie, ...

