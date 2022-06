Bonn (www.anleihencheck.de) - Infolge eines schwachen Konsums ging die Wirtschaftsleistung in Schweden im April im Vormonatsvergleich um 0,2% zurück, so die Analysten von Postbank Research.Gleichzeitig sei in der Bauwirtschaft und der Industrie ein Rückgang der Produktion zu verzeichnen gewesen. Die Einkaufsmanagerindices würden aber auf einem hohen Niveau liegen und würden auf ein erkennbares Wachstum der Produktion im Mai hindeuten. Eine Rezession - ein zweiter BIP-Rückgang in Folge - sei angesichts der sehr guten Stimmungsdaten unwahrscheinlich. ...

