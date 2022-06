In der aktuellen Folge von VolleDeckung spricht Moderator Nicolas Vogt mit Dr. Claus Hunold, Leiter Maklervertrieb der AXA. Gemeinsam beleuchten die Gesprächspartner die Bedeutung der Marke DBV und die Besonderheiten der Zielgruppe öffentlicher Dienst. Zudem werden die Auswirkungen der Beratungspflicht in Sachen Nachhaltigkeit unter die Lupe genommen. Hier gibt es ein klares Statement des Maklerchefs: "Wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, dann ist die Welt nicht mehr versicherbar." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...