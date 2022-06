DGAP-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

123fahrschule SE: Hauptversammlung genehmigt Kapitalerhöhung mittels Direktbeschluss und wählt Dr. Heinrich Zetlmayer in den Aufsichtsrat



28.06.2022 / 17:42

Dr. Heinrich Zetlmayer in den Aufsichtsrat 28.06.2022 Hauptversammlung genehmigt Kapitalerhöhung mittels Direktbeschluss und wählt Dr. Heinrich Zetlmayer in den Aufsichtsrat Köln, 28. Juni 2022 - Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; TickerSymbol: 123F; Freiverkehr Börse Düsseldorf), eine der führenden IT-gestützten Fahrschulketten in Deutschland, hat gestern ihre Hauptversammlung als virtuelle Veranstaltung ohne physische Präsenz der Aktionäre abgehalten. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Beschlussfassung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu EUR 800.000 mit Bezugsrecht der Aktionäre. Die Umsetzung der Kapitalerhöhung wird derzeit von Art und Umfang im aktuellen Marktumfeld geprüft. Mit der Ansprache potenzieller Investoren wurde die Quirin Privatbank AG beauftragt. Eine endgültige Entscheidung hinsichtlich der Finanzierungsoptionen wird die Gesellschaft erst auf Grundlage des Investoren-Feedbacks und des dann vorherrschenden Marktumfelds treffen. Mit einer erfolgreichen Umsetzung der Kapitalerhöhung würde die 123fahrschule über die erforderlichen Mittel verfügen, um den erfolgreichen Expansionskurs der Gesellschaft und die M&A Aktivitäten an attraktiven Standorten voranzutreiben. Gleichzeitig hat die Hauptversammlung ein neues Genehmigtes Kapital 2022 sowie eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen beschlossen. Dies gibt der Gesellschaft die erforderliche Flexibilität für das weitere Wachstum der Gesellschaft. Schließlich wurde der Aufsichtsrat auf vier Mitglieder erweitert und Herr Dr. Heinrich Zetlmayer zum vierten Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Herr Zetlmayer ist Geschäftsführer der Skaylink GmbH in München und früherer Vice President der IBM, wohnhaft in Rüschlikon in der Schweiz. Als Co-CEO und Beiratsmitglied hat Herr Dr. Heinrich Zetlmayer maßgeblich zum Aufbau der ESL Gaming GmbH beigetragen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Stefan Petter, hieß das neue Aufsichtsratsmitglied willkommen: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Heinrich Zetlmayer einen Manager mit einer ausgewiesenen Expertise im Buy & Build und der Skalierung von Unternehmen gewinnen konnten."

Dr. Heinrich Zetlmayer, neues Aufsichtsratsmitglied der 123fahrschule "Ich bin von der Strategie der 123fahrschule überzeugt und freue mich darauf das Unternehmen bei seinem weiteren Wachstum zu begleiten. Ich möchte mich bei allen Aktionären und Aktionärinnen herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken." Die finalen Abstimmungsergebnisse werden auf der 123fahrschule Website unter https://www.unternehmen.123fahrschule.de/hauptversammlung veröffentlicht. ________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.



123fahrschule?SE



Ihre Ansprechpartnerin: Felicia Kollofrath

Tel: 0221-177357-60 |?ir@123fahrschule.de |?www.123fahrschule.de?

Mehr Infos unter:?www.123fahrschule.de

