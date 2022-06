Tagesausblick für 29.06.: DAX - Bullen fehlt die Kraft. Auto- und Anti Plastik-Aktien im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

EZB-Chefin Christine Lagarde bestätigte heute, dass die EZB den Leitzins auf der nächsten Sitzung im Juli voraussichtlich um 25 Basispunkte anheben wird und im September möglicherweise eine weitere Anhebung erfolgt. Aus den USA kamen derweil überraschend starke Daten zum Häusermarkt. Die europäischen Aktienbarometer reagierten mit leichten Kursaufschlägen. Gleichwohl bewegten sie sich damit noch in der gestrigen Range.

Die Kursaufschläge an den Aktienmärkten sorgten für einen leichten Anstieg der Renditen 10jähriger Staatspapiere. In der zweiten Wochenhälfte werden Inflationszahlen aus Europa erwartet. Es könnte also eine Fortsetzung des Renditeanstiegs drohen. Bei den Edelmetallen fehlt es hingegen weiterhin an signifikanten Impulsen. So stagnierte der Goldpreis heute bei rund 1.820 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis setzte die zaghafte Erholung der vergangenen Tage heute fort. Damit knackte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil die Widerstandsmarke bei 114,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Schwache Zahlen von Nike kamen bei den Anlegern von Adidas und Puma nicht gut an. Der Düngemittelhersteller K+S kooperiert künftig mit der schwedischen Cinis Fertilizer bei der synthetischem Herstellung von Kaliumsulfat. Die Aktie von K+S legte heute kräftig zu. Siemens will den Softwarekonzern Brightly Software übernehmen. Brightly bietet Software für Anlage- und Wartungsmanagement. Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers startet das angekündigte Aktienrückkaufprogramm.Verbio hob die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 erneut an. Das im SDAX notierte Unternehmen legte daraufhin deutlich zu. Der Softwarekonzern Teamviewer verlor den dritten Tag in Folge. Die Verluste summierten sich damit auf über 13 Prozent. Autoaktien wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW waren heute stark gefragt. Aktuell diskutieren die EU-Umweltminister über ein mögliches Verbrenner-Aus ab 2035.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der ESG Global Anti Plastic Index sowie der Global Green Technologies Index. Beim Anti Plastic Index beflügelten vor allem die Aktien des Recyclers Cleanaway Waste Management, die Glashersteller O-I Glas und Veralia sowie der Zughersteller Alstom. Katalysator des Kursgewinns beim Green Technologies Index waren Autobauer und -zulieferer wie Geely, Vitesco Technologies und VW.

Hennes & Mauritz sowie Hornbach melden Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aroundtown, Grand City Properties und Nagarro laden zur Hauptversammlung und BioNTech sowie die Deutsche Börse zum Investorentag.

Wichtige Termine

Deutschland - Verbraucherpreisindex inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Juni (vorläufig)

Deutschland - DIW Konjunkturbarometer

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Juni (endgültig)

USA - BIP USA, Q1 (endgültig)

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.440/13.570/13.760 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.620/12.900/13.100 Punkte

Nach einem freundlichen Beginn pendelte der DAX im Tagesverlauf zwischen 13.230 und 13.350 Punkten. Damit bleibt das technische Bild zunächst unverändert. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 12.900 und 13.100 Punkten eine breite Unterstützungszone. Solange sie hält besteht die Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 13.400/13.440 Punkte.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 10.03.2021 - 28.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.06.2014- 28.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

