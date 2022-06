Nach Darstellung des Analysten Michael Heider von Warburg Research hat die Medios AG auch aufgrund der erstmaligen Konsolidierung von NewCo Pharma ein starkes erstes Quartal im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) verbucht. Neben möglichen Übernahmezielen in Deutschland analysiere das Unternehmen außerdem die internationalen Märkte bezüglich eines Einstiegs. Dafür verfüge das Unternehmen laut Warburg über einen Cash-Bestand von 70 Mio. Euro und Kreditlinien bis zu 150 Mio. Euro. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel von 57,00 Euro und erneuert das Rating "Buy".



