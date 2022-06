Am Dienstag lässt Cathie Wood mit einer Reihe von Aussagen aufhorchen. Zum einen sieht die Tech-Investorin die USA bereits in einer Rezession. Zum anderen überrascht sie mit dem Eingeständnis, die Inflation unterschätzt zu haben. Zudem gibt die Ark Investment-Chefin bekannt, das Portfolio deutlich zusammengestrichen zu haben."Wir glauben, dass wir uns in einer Rezession befinden", sagte Wood am Dienstag gegenüber CNBC. Darüber hinaus gestand die Gründerin der Ark-Fonds ein, dass sie die Schwere ...

