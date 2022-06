In der vergangenen Handelswoche lockerten sich die in der Vorwoche verstärkten Zinserhöhungserwartungen wieder etwas, vor allem am vergangenen Freitag nach schwächeren US-Konjunkturzahlen. Im Zuge dessen gab der US-Dollar per saldo gegen den Euro wieder nach, während der Schweizer Franken sich am Freitag der Parität zum Euro näherte. Gleichzeitig fielen die langen Anleiherenditen in den USA und Deutschland wieder. Die Edelmetalle gaben per saldo mit Ausnahme von Palladium wieder nach, und auch das Themendepot Edelmetalle verlor leicht. Bei den Einzelwerten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...