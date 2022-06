Heute ist das 100.000ste in Serie gefertigte Fahrzeug von Leapmotor vom Band gerollt. Am 28. Juni 2019 rollte mit dem S01 das erste Serienfahrzeug von Leapmotor überhaupt vom Band. Es dauerte insgesamt drei Jahre, um mit den Modellen S01 bis C11 (dem 100.000sten in Serie produzierten Fahrzeug) den Sprung von 0 auf 100.000 im Bereich der intelligenten Elektrofahrzeuge zu schaffen. Dabei dauerte der Sprung von 50.000 auf 100.000 Fahrzeuge gerade mal ein halbes Jahr.

Leapmotor Reaches the Milestone of 100,000 Mass-produced Vehicles. Thanks for your support, the future can be expected. (Graphic: Business Wire)

Zhu Jiangming, der Gründer und Vorsitzende von Leapmotor, sagte in einem Dankesschreiben, dass Leapmotor in sieben Jahren das Vertrauen von 100.000 Nutzern gewonnen habe. Neben Dankbarkeit äußert Leapmotor auch den Wunsch, sich mit mehr Freunden weiterzuentwickeln, indem es sich "vor Arroganz hütet und konsequent an seinem ursprünglichen Ziel festhält". Wir werden weiterhin Durchbrüche und Innovationen im Bereich der Kerntechnologie erzielen und uns auf das nutzerorientierte Konzept konzentrieren, um gemeinsam mit unseren Nutzern in Bewegung zu bleiben und so allen Verbrauchern das bestmögliche intelligente Mobilitätserlebnis bieten zu können.

Nach sieben Jahren unabhängiger, umfassender Forschung und Entwicklung hat Leapmotor im Jahr 2022 eine phänomenale Entwicklung eingeleitet:

Im März überschritt das monatliche Liefervolumen von Leapmotor-Fahrzeugen erstmals die Schwelle von 10.000 Einheiten.

Im April wurde das erste Serienmodell mit CTC-Technologie in China auf den Markt gebracht die integrierte Technologie des Batterie-Chassis von Leapmotor mit der intelligenten CTC-Konstruktion wurde freigegeben.

Im Mai startete der Vorverkauf des Leapmotor C01, des Elektrofahrzeugs mit CTC-Technologie ohne Batteriepack, für das derzeit 60.000 Bestellungen vorliegen. Gleichzeitig erreichte das Auslieferungsvolumen im Mai einen neuen Höchststand, nachdem das Unternehmen 14 Monate in Folge ein Wachstum von mehr als 200 im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen konnte.

Im Juni rollte das 100.000ste in Serie gefertigte Fahrzeug vom Band.

Unabhängig davon entwickelt Leapmotor seine Kerntechnologie kontinuierlich weiter. Seit 2015 hat Leapmotor einen kurzfristig schwierigen, aber langfristig richtigen Weg der umfassenden Forschung und Entwicklung eingeschlagen, um die Wettbewerbsfähigkeit seiner technologischen Innovation zu fördern. Damit hat Leapmotor seine Fähigkeit, externen Risiken unter unsicheren Faktoren zu widerstehen, erheblich verbessert.

Um den Unsicherheiten in der Lieferkette zu begegnen, hat Leapmotor außerdem im Voraus eine Grundstruktur ausgearbeitet, ein Szenario für die Zusammenarbeit mit mehreren Lieferanten sowie eine multiregionale Planung entwickelt und die Anfälligkeit der Lieferkette gegenüber Risiken effektiv verringert.

Mit der weiteren Innovation und Optimierung seiner Produktmatrix wird Leapmotor allen Herausforderungen trotzen und weiterhin allen Verbrauchern das bestmögliche intelligente Mobilitätserlebnis bieten.

