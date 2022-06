Die Batterie-Energiespeicherprojekte werden 185,5 Megawatt 371 Megawattstunden an schneller Frequenz- und Kapazitätsreaktion bereitstellen

Ion Renewables, Ltd. (ION Renewables), ein Entwickler erneuerbarer Energien, und Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) unterzeichneten eine Exklusivitätsvereinbarung für vier Batteriespeichersystem-Projekte (Battery Energy Storage System, BESS) mit Emerald-Speicherlösungen von Mitsubishi Power mit einem Gesamtvolumen von 185,5 Megawatt (MW) 371 Megawattstunden (MWh) in Irland. Diese Projekte werden dem irischen Stromnetz ein sicheres, nachhaltiges Elektrizitätssystem (Secure, Sustainable Electricity System, DS3) bieten und Systemdienstleistungen wie schnelle Frequenz- und Kapazitätsanpassung bereitstellen, um die Einspeisung von mehr erneuerbaren Energien möglich zu machen. Alle vier Projekte werden an Brachflächen mit vorhandenen Stromverbundnetzen durchgeführt.

Mitsubishi Power und ION Renewables beabsichtigen, mit den Emerald-Speicherlösungen von Mitsubishi Power das irische Stromnetz nachhaltig und sicher mit Energie zu versorgen, einschließlich schneller Frequenz- und Kapazitätsanpassung. Die vier Batteriespeicherprojekte werden zusätzlichen Strom aus erneuerbaren Energien ermöglichen und drei wichtige Energieinitiativen für Irland und die Europäische Union unterstützen. (Rendering Credit: Mitsubishi Power)

Zusätzlich zur Bereitstellung von Frequenzreaktionen für das nationale Netz werden die BESS-Projekte drei wichtige Energieinitiativen für Irland und die Europäische Union unterstützen:

Den irischen Klimaaktionsplan, der darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen bis spätestens 2050 auf Null zu reduzieren

Das DS3-Programm der EirGrid Group, das sich mit den Problemen befasst, die sich aus der Integration eines weltweit führenden Anteils der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in das Netz ergeben, und das darauf abzielt, dass bis 2030 70 des irischen Stroms aus erneuerbaren Energien stammen

Den Richtlinienentwurf von REPowerEU mit dem Ziel, bis 2030 auf Gasimporte zu verzichten und die Energiequellen zu diversifizieren

"Wir sind erfreut, mit dem Team von Mitsubishi Power bei der Realisierung dieser wichtigen Projekte zusammenzuarbeiten", sagte John Ward, Director, ION Renewables. "Diese Anlagen bieten eine realisierbare und wirtschaftliche Lösung für das Netzgleichgewicht, die den Grundsätzen des REPowerEU-Richtlinienentwurfs sehr entgegenkommt. Diese Projekte belegen, dass effektive Energiespeicherungslösungen durch die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien, der andernfalls gedrosselt würde, verwirklicht werden können."

Die vier BESS-Projekte, die im Jahr 2024 ihren Betrieb aufnehmen sollen, werden die ersten von Mitsubishi Power in Europa sein, womit sich der weltweite Einsatz der Emerald-Speicherlösungen auf über 2 Gigawattstunden (GWh) steigert.

Die Emerald-Speicherlösungen von Mitsubishi Power für Ion Renewables schließen die Projektplanung, die Lieferung der Ausrüstung und einen langfristigen 10-Jahres-Servicevertrag ein.

Nach Ansicht von Tom Cornell, Senior Vice President, Energy Storage Solutions, Mitsubishi Power Americas, zeigen diese Projekte, wie wichtig die Einführung des BESS als realisierbare Lösung ist, da immer mehr Länder ihre Ziele beim Klimaschutz erreichen wollen. "Unsere Emerald-Speicherlösungen nach Irland zu bringen und mit Ion Renewables zu kooperieren, ist ein aufregender Moment für uns. Man kann die anhaltende Akzeptanz von Batteriespeichertechnologien außerhalb der Vereinigten Staaten und die Bedeutung, die sie bei der Erzeugung erneuerbarer Energien ohne Emissionen spielen, gar nicht hoch genug einschätzen. Die Emerald-Speicherlösungen von Mitsubishi Power werden dazu beitragen, dass Irland sein Ziel von 70 Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erreicht und gleichzeitig die Netzstabilität durch ein sicheres Stromsystem gewährleistet."

Über Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) mit Hauptsitz in Lake Mary, Florida, beschäftigt mehr als 2.300 Experten und Fachleute für Stromerzeugung, Energiespeicherung und digitale Lösungen. Unsere Mitarbeiter sind darauf fokussiert, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, den Klimawandel kostengünstig und zuverlässig zu bekämpfen und gleichzeitig den Wohlstand der Menschen in Nord-, Mittel- und Südamerika zu fördern. Die Lösungen von Mitsubishi Power für die Stromerzeugung umfassen Gas-, Dampf- und Aero-Derivat-Turbinen, Kraftwerke und Kraftwerksinseln, geothermische Systeme, PV-Solarprojektentwicklung, Umweltkontrollsysteme und Dienstleistungen. Zu den Energiespeicherlösungen gehören grüner Wasserstoff, Batteriespeichersysteme und Dienstleistungen. Mitsubishi Power bietet außerdem intelligente Lösungen mit künstlicher Intelligenz an, die den autonomen Betrieb von Kraftwerken ermöglichen. Mitsubishi Power ist eine Marke im Bereich Energielösungen von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). MHI mit Hauptsitz in Tokio, Japan, ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Transport, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Mitsubishi Power Americas und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Ion Renewables, Ltd.

Ion Renewables, Ltd. (ION Renewables) wurde von führenden Experten der Energiespeicherbranche mit dem Ziel gegründet, Energiespeicher für den Netzausgleich und die Einbindung erneuerbarer Energien zu nutzen. Wir entwickeln und beraten Projekte in Irland und auf der ganzen Welt über unser Netzwerk. Im Rahmen der aktuellen Projekte in Irland entwickelt ION Renewables ESS-Anlagen in großen industriellen Lastzentren, die eine schnelle Bereitstellung und einen geringen ökologischen Fußabdruck auf bestehenden brachliegenden Flächen ermöglichen. Diese Projekte werden zum Netzausgleich beitragen, indem sie zusätzliche Funktionen für das Netz bereitstellen, um den verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien zu ermöglichen und letztendlich Irlands Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von ION Renewables.

