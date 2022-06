Der Credit Suisse wurde vorgeworfen, zu wenig in einem Fall von Geldwäsche einer Kokainhändlerbande unternommen zu haben. Eine Kundenberaterin ist ebenfalls verurteilt worden.Am Montag hat das Schweizer Bundesstrafgericht die Großbank Credit Suisse (CH0012138530) in einem Geldwäschefall schuldig gesprochen. Man warf ihr und einer Kundenberaterin vor, in den Jahren 2004 bis 2008 zu wenig unternommen zu haben, um Geldwäsche einer bulgarischen Kokainhändlerbande zu verhindern. Credit Suisse muss 2 Millionen Franken Strafe zahlen. Die Angestellte ist ...

