Toronto, Kanada, 28. Juni 2022 - Datametrex AI Limited (das "Unternehmen" oder "Datametrex') (TSXV: DM) (FWB: D4G) (OTCQB: DTMXF) freut sich unter Bezugnahme auf die Pressemitteilung vom 18. Mai 2022 bekannt zu geben, dass die Telemedizin-App Medi-Call des Unternehmens jetzt auf Android-Geräten im Großraum Vancouver (GVA) zum Download bereitsteht.

Ab heute können Einwohner von Vancouver, BC, die erste Version der App für Android-Geräte auf Google Play herunterladen: https://bit.ly/MCGooglePlay

Das Unternehmen ist dabei, die Genehmigung für die iOS-Veröffentlichung im Apple Store zu erhalten, und sobald sie erteilt wurde, werden weitere Meldungen bereitgestellt und der Link über www.medicallmd.ca geteilt.

Zu den angebotenen Medi-Call-Services gehören unter anderem:

- Ein vierteljährlicher 360-Grad-Wellness-Termin zu Hause (Checkup)

- Unbegrenzter Zugriff auf unsere TeleHealth-Plattform

- Kostenlose Wiederholungsrezepte

- Zugang zu unserem fachkundigen Pflegeteam

- Sicheres System zur Aufbewahrung elektronischer Krankenakten (EMR) für geografische Unabhängigkeit

"Jetzt, da Medi-Call für Android-Nutzer verfügbar ist, freut sich das Unternehmen, die App einzuführen und damit zu beginnen, kanadischen Patienten eine direkte Gesundheitsversorgung zu bieten", sagte Marshall Gunter, CEO des Unternehmens.

"Da das öffentliche Gesundheitssystem mit einem Ärztemangel konfrontiert ist, ist es nach wie vor höchste Priorität, die Bedürfnisse der Patienten zu erfüllen. Medi-Call ist eine flexible Lösung, die die Beziehungen zwischen Patient und Arzt verbessert und gleichzeitig eine Gesundheitsversorgung bietet, die für Patienten wichtig ist", sagte Dr. Omar Sharif, Chief Medical Officer des Unternehmens.

Über Medi-Call

Medi-Call ist eine abonnementbasierte mobile SaaS-Anwendung (Software as a Service), die Patienten mit Ärzten verbindet. Es handelt sich um ein integriertes Grid-System, das Patienten in Echtzeit mit Anbietern verbindet. Medi-Call löst Zugänglichkeitsprobleme für Patienten, die in ländlichen oder isolierten Gemeinschaften oder mit eingeschränkter Mobilität leben, und verbessert zugleich die Koordination und Kommunikation von Behandlungen zwischen den Mitgliedern des Gesundheitsteams und ihren Patienten. Medi-Call erleichtert mobile Gesundheitsdienstleistungen, einschließlich Verschreibungen, und hat sich dem Aufbau virtueller Arzt-Patienten-Beziehungen verschrieben.

Nähere Informationen zu Medi-Call erhalten Sie unter www.medicallmd.ca.

Über Datametrex

Datametrex AI Limited ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um fortschrittliche Lösungen für die vertikalen Branchen Cyber-Sicherheit, TeleHealth und Elektrofahrzeuge (EV) zu entwickeln. Datametrex hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tools bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer betrieblichen Ziele mit vorausschauenden und präventiven Technologien unterstützen.

Weitere Informationen zu Datametrex finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.datametrex.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations & Kommunikation

Marshall Gunter, CEO

E-Mail: mgunter@datametrex.com

Tel: 514-295-2300

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf das Angebot. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die das Unternehmen auf der Grundlage seiner Erfahrung, der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen hat. Darüber hinaus bergen diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen können, wobei einige dieser Risiken und Ungewissheiten außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichtet sich das Unternehmen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Pressemeldung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie im Hinblick auf das Eintreten zukünftiger, nicht vorhergesehener Ereignisse zu korrigieren.

