Im Kampf gegen das Corona-Virus will Johnson & Johnson (J&J) an seinem bisherigen Impfstoff festhalten. Der Pharma-Riese geht damit einen anderen Weg als beispielsweise Moderna oder BioNTech und Pfizer, die an neuen Versionen ihrer Vakzine arbeiten. Die Aktie verliert am Dienstag ihren Schwung aus der Vorwoche komplett.Während Moderna, Pfizer und Novavax am Dienstag in den USA klinische Daten ihrer jüngsten Impfstoffentwicklungen vor einem Ausschuss der Food and Drug Administration (FDA) vorstellten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...