DJ Novartis will im Zuge der Umstrukturierung bis zu 8.000 Stellen abbauen

Von Karishma Vanjani

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharma-Konzern Novartis will mehr als 7 Prozent seiner Belegschaft abbauen, nur wenige Monate nachdem CEO Vas Narasimhan Pläne zu einer Umstrukturierung angekündigt hatte. Wie das Unternehmen mitteilte, werden bis zu 8.000 der insgesamt 108.000 Stellen wegfallen. Am stärksten werden die Entlassungen den Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz betreffen, wo bis zu 1.400 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren könnten.

Der Schritt ist Teil einer größeren Strategie, die das Unternehmen im April angekündigt hatte. Damals erklärte das Unternehmen, es wolle seine Geschäftsbereiche Pharma und Onkologie zu einem einzigen zusammenführen und plane einen Stellenabbau im einstelligen Tausenderbereich. Ziel ist es, bis 2024 jährliche Einsparungen in Höhe von mindestens 1 Milliarde US-Dollar zu erzielen, so das Unternehmen in seinem vierteljährlichen Ergebnisbericht im April.

June 28, 2022 15:52 ET (19:52 GMT)

