Das Unternehmen hat von der FDA "Safe to Proceed"-Schreiben für zwei klinische Studien zu lebensbedrohlichen Hirntumoren erhalten, die DIPG-Studie ist offen und rekrutiert aktiv, es hat sein Führungsteam und seinen wissenschaftlichen Beirat erweitert und eine Finanzierungsrunde der Serie B abgeschlossen.

SonALAsense, ein Pionier in der Entwicklung von SONALA-001 und der sonodynamischen Therapie (SDT), einer neuen Arzneimittel-Geräte-Kombination, die entwickelt wurde, um tödliche Krebserkrankungen zu behandeln, damit Patienten zu Überlebenden werden können, gab heute klinische, organisatorische und Wachstumsaktualisierungen bekannt. Es ist das einzige Unternehmen mit SDT in klinischen Studien.

"Bei SonALAsense waren wir auf dem Weg, eine nicht-invasive Behandlungsoption für Patienten mit seltenen Hirntumoren zu entwickeln, die oft wenig Hoffnung haben", sagte Mark de Souza, PhD, Gründer und Chief Executive Officer. "Wir freuen uns, heute den Höhepunkt unserer harten Arbeit bekannt zu geben, während wir SDT als einzige nicht-invasive Arzneimittel-Kombinationstherapie zur Behandlung von rezidivierendem Glioblastoma multiforme (rGBM) und diffusem intrinsischem pontinem Gliom (DIPG) zuversichtlich in klinische Studien bringen."

Klinisches Update

SonALAsense arbeitet an zwei Studien zur Bewertung des therapeutischen Potenzials von SONALA-001 SDT für DIPG und rGBM. Die DIPG-Studie rekrutiert aktiv und die klinische rGBM-Studie wird in Kürze mit der Rekrutierung beginnen

Das Hauptziel der Phase-1/2-DIPG-Studie ist die Bewertung der Sicherheit und Verträglichkeit von ALA SDT und die Bestimmung der maximal tolerierten Dosis (MTD) oder der empfohlenen Phase-2-Dosis (RP2D) von MR-geführter fokussierter Ultraschallenergie (MRgFUS) in Kombination mit SONALA-001 bei Patienten mit DIPG. Dieser seltene und tödliche Gehirntumor im Kindesalter ist aggressiv und betrifft die Pons oder den Hirnstamm, der viele Körperfunktionen steuert.

Die Phase-2-Studie zu rGBM baut auf positiven Proof-of-Concept-Ergebnissen aus der ersten klinischen Phase-0/1-Studie am Menschen mit SONALA-001 SDT bei wiederkehrenden hochgradigen Gliomen (rHGG) auf, die von Dr. Nader Sanai am Ivy Brain Tumor Center durchgeführt wird. Die ersten Ergebnisse zeigten, dass SDT ohne Off-Target-Effekte schnell zu gezieltem oxidativem Stress und Zelltod in menschlichem HGG-Gewebe führte und von den Patienten gut vertragen wurde. Die Phase-0/1-Studie nimmt weiterhin rHGG-Patienten auf.

Wachstums-Update

SonALAsense wurde von wissenschaftlichen, medizinischen und administrativen Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Kommerzialisierung von Arzneimittelsystemen in der photodynamischen Therapie und neuen Arzneimitteltherapien für seltene Krankheiten gegründet und wird von diesen geleitet. Sie haben ein vielfältiges und außergewöhnliches Team von Vordenkern zusammengestellt, die sich der Verbesserung der Behandlungsoptionen für Patienten verschrieben haben.

"Wir bauen die Tiefe und Breite unserer Führung und unseres wissenschaftlichen Fachwissens weiter aus", sagte Stuart Marcus, MD, PhD, Gründer, Chief Medical Officer und Chief Scientific Officer von SonALAsense. "Viele meiner Kollegen haben zwei Jahrzehnte lang mit mir zusammengearbeitet und unser gesammeltes Wissen als eng verbundenes Team eingesetzt, um diese bahnbrechende Technologie effizient vom Labor ans Krankenbett zu bringen und das Leben derer positiv zu beeinflussen, die gegen diese tödlichen Hirntumore kämpfen."

Drei neu etablierte Personen haben sich dem SonALAsense-Team von Branchenveteranen angeschlossen. April Freeman ist als Director of Patient Engagement and Advocacy zusammen mit den angesehenen Ärzten Margaret Dugan und Graeme Woodworth, die kürzlich dem wissenschaftlichen Beirat beigetreten sind, beigetreten.

Frau Freeman verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Biotech-Branche und arbeitete als Patientenanwältin bei bluebird bio und bei BridgeBio, wo sie eng mit Dr. de Souza zusammenarbeitete.

Dr. Dugan hat mehrere Arzneimittelentwicklungsprogramme in der Onkologie bis zur FDA-Zulassung geleitet, darunter Temozolomid, die Standardbehandlung bei GBM. Sie ist ehemalige Senior VP Global Program Head bei Novartis Oncology und hatte Positionen in der klinischen Entwicklung bei Schering-Plough und American Cyanamid inne.

Dr. Woodworth ist Professor für Neurochirurgie an der University of Maryland School of Medicine und Direktor des Brain Tumor Treatment Research Center. Er ist ein führender Neurochirurg und Forscher im Bereich des therapeutischen Potenzials von fokussiertem Ultraschall zur Behandlung von Hirntumoren.

Finanzierungsaktualisierung

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens schreitet weiter voran, nachdem es 25 Millionen USD aus erfolgreichen Finanzierungsrunden der Serien A und B und einen NCI-SBIR-Zuschuss von etwa 2 Millionen USD zur Finanzierung der klinischen DIPG-Studie erhalten hat. Die Erlöse aus der Finanzierung haben es dem Unternehmen ermöglicht, ein Team von F&E-Experten aufzubauen, die sich auf die Weiterentwicklung von SDT durch klinische Studien für Patienten mit rGBM und DIPG konzentrieren.

Über SonALAsense

SonALAsense ist ein in der klinischen Phase befindliches Unternehmen, das die sonodynamische Therapie (SDT) als erstklassige, nicht-invasive Arzneimittel-Geräte-Kombination zur Behandlung von rezidivierendem Glioblastoma multiforme, diffusen intrinsischen Pontin-Gliomen und anderen lebensbedrohlichen Krebsarten entwickelt. SDT verwendet SONALA-001 (ein Medikament) in Kombination mit MR-geführtem fokussiertem Ultraschall (einem Gerät), um Tumorzellen selektiv anzuvisieren und abzutöten. Folgen Sie SonALAsense auf Twitter und LinkedIn und besuchen Sie unsere Website: https://sonalasense.com/

