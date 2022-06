Das Zentrum in Toulouse wird die digitale Transformation im Bereich Luftfahrt und Verteidigung vorantreiben; 100 Ingenieure sollen in den nächsten 2 Jahren eingestellt werden

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein führendes weltweit tätiges Unternehmen für Ingenieurdienstleistungen, hat sein Engineering Design Centre (EDC) in Toulouse, Frankreich, eröffnet, um anfänglich die neuen digitalen Anforderungen der globalen Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsbranche zu bedienen.

Das EDC wird sich zu Beginn auf die Entwicklung von hochmodernen Lösungen für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsbranche konzentrieren und LTTS wird als Entwicklungspartner mit großen OEMs in der Region zusammenarbeiten.

Das Zentrum wird sich auf End-to-End-Lösungen für die Konstruktion und Fertigung in der Luft- und Raumfahrt spezialisieren. Die Ingenieure von LTTS verfügen über ausgewiesene Fachkenntnisse in den Bereichen digitale Entwicklung, Systemtechnik und Konstruktion im Bereich Avionik. LTTS beabsichtigt, in den nächsten zwei Jahren über 100 Ingenieure für das Zentrum einzustellen.

LTTS plant, in das neue EDC zu investieren und es zu erweitern, um den Schwerpunkt auf nachhaltige Next-Gen-Lösungen wie Avioniksysteme und digitale Lösungen für Fluggesellschaften zu legen, mit denen Kunden und Betriebsabläufe optimal unterstützt werden. Das Zentrum wird darüber hinaus technische Lösungen in anderen Bereichen wie beispielsweise digitale Anlagenlösungen, Wasserstofferzeugung und -verteilung entwickeln, um den inländischen Markt zu bedienen.

LTTS ist seit über einem Jahrzehnt ein strategischer Lieferant von Airbus in Indien, der technische Dienstleistungen in den Bereichen Konstruktion, Avionik und Digitaltechnik anbietet. Dadurch wurde LTTS von Airbus als Lieferant für die Bereiche Konstruktion, Fertigungstechnik und technischer Kundendienst ausgewählt. LTTS wird diese Kooperation nun auf einen so wichtigen geografischen Standort wie Toulouse ausdehnen. Das neue Zentrum bietet umfassende technische Dienstleistungen für Airbus und seine Lieferkette.

Das EDC wurde von Amit Chadha, Chief Executive Officer und Managing Director von LTTS, zusammen mit bedeutenden Kunden und führenden Vertretern der Branche eingeweiht.

Amit Chadha, CEO und Managing Director von L&T Technology Services, sagte: "Seit über einem Jahrzehnt unterstützt LTTS globale Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Fertigungsunternehmen mit zukunftsgerichteten, hochmodernen digitalen und Engineering-Technologien. Dieses tiefgreifende Verständnis zahlreicher Bereiche macht LTTS zu einem bevorzugten Entwicklungspartner und hat zum Aufbau strategischer Allianzen mit globalen Kunden beigetragen. Das Engineering Centre in Toulouse, einem der wichtigsten Zentren der europäischen Luft- und Raumfahrt, entspricht voll und ganz unserem Ziel, eine nachhaltige, umweltfreundlichere Zukunft in Frankreich einzuläuten."

Thierry Sentous, Stadtrat von Toulouse, sagte: "Als weltweit tätiger Anbieter von Ingenieurdienstleistungen etabliert sich LTTS in der Region Toulouse mit einem äußerst starken wirtschaftlichen Potenzial und der Bereitschaft, talentierte und hochqualifizierte Ingenieurteams aufzubauen. Das neue Entwicklungszentrum von LTTS wird an der Schaffung aufregender neuer digitaler Möglichkeiten in den Bereichen Avionik, städtische Luftmobilität und Verteidigung mitwirken und außerdem zur Stärkung des wirtschaftlichen Ökosystems von Toulouse und seiner Region beitragen."

Das weltweite Angebot von LTTS umfasst fundiertes technisches Fachwissen und kundenspezifische digitale Technologien, die OEMs und Tier-1-Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt dabei unterstützen, Compliance-Standards einzuhalten, die Qualität zu steigern und in einem sich weiterentwickelnden Luftfahrtsektor wettbewerbsfähig zu bleiben.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir zum 31. März 2022 über 20.800 Mitarbeitende verteilt in 17 globalen Designzentren, 28 globalen Vertriebsbüros und 89 Innovationslabors. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltts.com/

