Branchenspezifische Softwarelösungen von Advantive rationalisieren komplexe Produktions- und Distributionsverfahren, optimieren die Transparenz betrieblicher Abläufe und Durchsatzleistung und verbessern Qualität, Rentabilität und Umsatzwachstum

TA, ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen mit einer mehr als vierzigjährigen Erfahrung mit Investitionen in Unternehmenssoftware in Partnerschaft mit ST6, einem Elite-Team erfahrener Software Operating Executives, hat einen globalen Softwareanbieter unter dem Namen Advantive gegründet. Das neue Unternehmen bietet Softwarelösungen in den Bereichen Enterprise Resource Planning (ERP), Manufacturing Execution Systems (MES) und Statistical Process Control (SPC) für Spezialhersteller und Großhandelsunternehmen.

Advantive, ein Zusammenschluss von Advantzware, DDI System, Distribution One, InfinityQS, Kiwiplan und VIA, bedient heute mehr als 2.500 Kunden aus zahlreichen Branchen, darunter Wellpappen- und Verpackungsproduzenten, Ausrüstungslieferanten und Großhandelsunternehmen sowie Automobil- und Spezialhersteller. Advantive wird in Tampa (Florida) ansässig sein.

Benoit de la Tour, eine versierte Führungskraft im Segment der ERP- und Lieferketten-Software, wurde zum CEO von Advantive ernannt. "Ich bin hocherfreut, mich dem Unternehmen Advantive als CEO anschließen zu können und eng mit TA und ST6 zusammenzuarbeiten, um den Geschäftsvorteil für unsere Kunden zu erhöhen", so Benoit de la Tour. "Advantive verfolgt ein einfaches Ziel nachhaltiges Wachstum für Spezialhersteller und Vertriebsunternehmen zu generieren. Wir befinden uns gemeinsam mit unseren Kunden in der einzigartigen Position, bedeutende Veränderungen anstoßen zu können. Mithilfe der Verpackungs-, E-Commerce- und Transportlösungen von Advantive, die von Rohstoffvorkommen bis hin zu hochwertigen Produkten alles umspannen, transformieren wir nun den Herstellungs- und Vertriebslebenszyklus."

"Wir sind sehr erfreut über die Partnerschaft mit Benoit de la Tour und ST6, wobei wir auf den Stärken der Einzelunternehmen von Advantive aufbauen, um einen Marktführer in den Bereichen ERP und MES und für SPC-Software zu schaffen", so Hythem El-Nazer, Managing Director bei TA. "Die Softwarelösungen von Advantive modernisieren und optimieren jeden Aspekt des Herstellungs- und Vertriebslebenszyklus von der verbesserten Produktionsanlage, der Zulieferkettenoptimierung und dem E-Commerce, bis hin zur Qualitätssicherung und der Compliance. Advantive verändert die Art und Weise, wie wir unsere Umsätze erzielen, und wir sind äußerst erfreut, das aufstrebende Unternehmen nun unterstützen zu dürfen."

Mark Friedman, ein langjähriger, erfahrener Software Operating Executive und Anleger, ist nun Executive Chairman von Advantive. Derzeit ist er Managing Director bei ST6 und war Gründer und CEO von Accruent, einem führenden Softwareunternehmen, das den viele Milliarden US-Dollar schweren Markt für Anlagenmanagement- und Leasing-Verwaltungssoftware umwälzte. "Heute mehr denn je benötigen unsere Kunden die Fähigkeit, sich schnell an globale Herausforderungen der Zulieferkette anzupassen und somit einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen", so Mark Friedman. "Durch die Kombination der Stärken der Einzelunternehmen von Advantive und die Lieferung ausgereifter, spezifisch angefertigter Software sehen wir uns gut positioniert, um die transformatorischen Ergebnisse für unsere Kunden voranzutreiben."

Über Advantive

Advantive ist ein Marktführer bei geschäftskritischer Software für Spezialhersteller und Vertriebsunternehmen, der maßgeschneiderte Lösungen im ERP- und MES-Bereich sowie SPC-Softwarelösungen bereitstellt, die den einzigartigen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Bei der Betreuung von mehr als 2.500 Kunden und der Implementierung in 8 Ländern rationalisieren die Softwarelösungen von Advantive komplexe Verfahren, optimieren die Transparenz betrieblicher Abläufe und die Durchsatzleistung und verbessern die Qualität, die Rentabilität und das Umsatzwachstum. Tief eingebettet in wesentliche, durchgehende Arbeitsabläufe verwendet die Software von Advantive Automatisierungstechniken und die nahtlose Integration und Echtzeitdaten, um die Anlagenplanung, das Auftragsmanagement, die Qualitätssicherung, Auftragsprognosen sowie Preisgestaltung, E-Commerce und Lieferungen zu rationalisieren und macht auf diese Weise komplexe Abläufe denkbar einfach.

Über TA

TA ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen für Wachstumskapital. Mit Fokus auf die fünf Branchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen investiert TA in rentable, wachstumsstarke Firmen mit Chancen für nachhaltiges Wachstum. Bisher hat TA als Mehrheits- oder Minderheitsaktionär in mehr als 550 Firmen in der ganzen Welt investiert. Dabei verfolgt TA einen langfristigen Ansatz und nutzt seine strategischen Ressourcen, um der jeweiligen Geschäftsleitung dabei zu helfen, nachhaltigen Wert in wachstumsstarken Unternehmen aufzubauen. TA hat seit seiner Gründung im Jahr 1968 Kapital in Höhe von 47,5 Milliarden US-Dollar angeworben. Mehr als 100 Investmentfachleute des Unternehmens sind in Boston, Menlo Park, London, Mumbai und Hongkong tätig. Weitere Informationen über TA finden Sie unter www.ta.com

Über ST6

ST6 ist ein Elite-Team erfahrener Software Operating Executives, die Partnerschaften mit Private Equity Sponsoren begründeten, um Softwareunternehmen zu transformieren und die Wertschöpfung zu beschleunigen.

