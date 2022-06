KIEL (dpa-AFX) - Der CDU-Politiker Daniel Günther tritt am Mittwoch (10.00 Uhr) im schleswig-holsteinischen Landtag zur Wiederwahl als Ministerpräsident an. Der 48-Jährige will das Land in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mit den Grünen regieren. Beide Fraktionen haben im Parlament zusammen 48 der 69 Mandate.

Nach der Wahl Günthers ist die konstituierende Sitzung des Kabinetts vorgesehen. Die CDU stellt außer dem Ministerpräsidenten und dem Staatskanzleichef fünf Ministerinnen und Minister. Neu sind der frühere Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen als Wirtschaftsminister, der ehemalige Landesbauernpräsident Werner Schwarz als Landwirtschaftsminister und die Juristin Kerstin von der Decken, die für Justiz und Gesundheit zuständig wird. Karin Prien bleibt Bildungsministerin und Sabine Sütterlin-Waack Innenministerin.

Für die Grünen macht Monika Heinold als Finanzministerin weiter. Die 29-jährige Aminata Touré übernimmt das Sozialressort. Der bisherige Staatssekretär Tobias Goldschmidt wird Umwelt- und Energieminister./wsz/DP/zb