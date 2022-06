Kaum zu glauben: Nach all dem Hype rund um Halbleiter ist der Kurs der Infineon (WKN: 623100)-Aktie jetzt wieder dort, wo er vor der Pandemie war. Dabei hat das Unternehmen mächtig von der stürmischen Nachfrage profitiert. Besteht hier also eine geniale Einstiegsgelegenheit? Von "zu teuer" hin zu "zu billig" in nur fünf Monaten Als die Infineon-Aktie letztes Jahr von einem Hoch zum nächsten eilte, war ich die meiste Zeit über eher skeptisch. Im Januar dieses Jahres habe ich Infineon sogar als eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...