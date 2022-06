Inflation, steigenden Zinsen, nachlassendes Wachstum und polarisierten Politik - Ist es so schlimm wie die Ölkrise in den 1970er Jahren, 9/11 oder der Beinahe-Zusammenbruch des globalen Bankensystems? Zwar ist Geduld an den Finanzmärkten ein seltenes Gut, aber es lohnt sich, über die unmittelbaren Nachrichten hinaus zu blicken. Volle Entfaltung der Risiken Die Risiken, die sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...