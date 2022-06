DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VOLKSWAGEN - In den zwei Jahren seit ihrer Gründung hat die VW-Softwaretochter Cariad dem Konzern vor allem Probleme bereitet. Zeitpläne für neu entwickelte Software wurden nicht eingehalten. Wichtige Modellprojekte sind dadurch in Verzug geraten - vor allem bei den Premiummarken Audi und Porsche. Die Probleme führten auch zu Spannungen zwischen Konzernchef Herbert Diess, Audi-Chef Markus Duesmann und Porsche-Chef Oliver Blume. Nun ist der Kompromiss so gut wie fertig, wie es in Konzernkreisen in Wolfsburg heißt. Ein letzter Feinschliff müsse in den kommenden Tagen noch bewältigt werden. Der Aufsichtsrat dürfte dann voraussichtlich in der nächsten Woche ein Konzept beschließen. (Handelsblatt)

WISE - Der Chef hat Ärger mit der britischen Finanzaufsicht, aber dem Unternehmen geht es gut. Das ist die Lage bei einem der größten Fintechs Europas, dem an der Londoner Börse notierten Finanzdienstleister Wise. Das Unternehmen steigerte im ersten Jahr nach dem Börsengang Geschäftsvolumen, Gewinn und Kundenanzahl deutlich und rechnet auch im Finanzjahr 2022/2023 mit einem Einkommenszuwachs von rund einem Drittel. "Wir haben einen langen Weg zurückgelegt und im vergangenen Jahr einige bedeutende Fortschritte gemacht", sagte Vorstandschef Kristo Käärmann. (Handelsblatt)

ABN AMRO/BETHMANN BANK - ABN Amro gliedert ihre deutsche Tochter Bethmann Bank ein. Der rund 40 Milliarden Euro Assets verwaltende Private-Banking-Anbieter soll mit seinen etwa 500 Beschäftigten in der rund 270 Köpfe zählenden Frankfurter Niederlassung des Konzerns aufgehen, wie den Bethmann-Beschäftigten am gestrigen Dienstag eröffnet worden ist. Zustimmen müssen dem Umbau neben der Aufsicht noch die Aktionäre der niederländischen Großbank. Sie sollen im September zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammenkommen. (Börsen-Zeitung)

DUFRY/AUTOGRILL - Der italienische Autobahnraststättenbetreiber Autogrill hat nichtexklusive Fusionsgespräche mit dem Schweizer Duty-free-Spezialisten Dufry bestätigt. Autogrill berief sich auf eine Information des Mehrheitsaktionärs Edizione, der Beteiligungsholding der Unternehmerfamilie Benetton. Man wolle die "strategischen Optionen" zur Entwicklung und Wertsteigerung für alle Stakeholder prüfen, teilte das zu 50,1 Prozent von Edizione kontrollierte Unternehmen mit. Fusionsgerüchte gibt es seit Wochen. Genährt worden sind sie durch die von den Benettons eingeleitete Neuausrichtung ihrer geschäftlichen Aktivitäten. (Börsen-Zeitung)

SIEMENS ENERGY - Der Energiekonzern wehrt sich vehement gegen Vorwürfe aus Russland, die Gaslieferungen müssten reduziert werden, weil der Konzern Turbinen nicht rechtzeitig wartet. "Es ist sehr bequem, ein Unternehmen mit reinzuziehen, das in Russland bekannt ist", sagte Joe Kaeser, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Siemens Energy. "Selbst wenn es so wäre, würde das niemals rechtfertigen, den Gasfluss so stark zu drosseln." Dafür müsse es eine politische Motivation geben. (Süddeutsche Zeitung)

HYUNDAI/KIA - Abermals gibt es einen Betrugsverdacht wegen unzulässiger Abgasreinigungen in der Automobilindustrie. Diesmal betreffen die Vorwürfe die koreanische Hyundai Kia Automotive Group mit ihren Marken Hyundai und Kia sowie den Zulieferer BorgWarner (vormals Delphi). Rund 140 Ermittler der Staatsanwaltschaft Frankfurt sowie Polizisten in Hessen und Luxemburg durchsuchten am Dienstag Geschäftsräume in Deutschland und im Großherzogtum. Ein Schwerpunkt liegt laut der Behörde im Rhein-Main-Gebiet - in Frankfurt sitzt die Europazentrale von Kia, in Offenbach wiederum ist die europäische Dependance und der deutsche Geschäftssitz von Hyundai. (FAZ)

