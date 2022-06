Die Lage an den Aktienmärkten ist nach wie vor als fragil zu bezeichnen. Das zeigt sich auch an den zuletzt halbherzig vorgetragenen Erholungsversuchen. Dem Dax wurden zuletzt die Grenzen aufgezeigt. Und diese liegen aus charttechnischer Sicht offenkundig im Bereich von 13.400 Punkte / 13.500 Punkte. In den letzten Handelstagen kämpfte sich der Dax ein ums andere Mal in Richtung 13.400 Punkte vor, ohne jedoch die genannte Zone im Ansatz in Gefahr ...

