Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat den nächsten Handelstag im Plus abgeschlossen. Der DAX legte einen guten Start hin und notierte zeitweise über der Marke von 13.300 Punkten. Am Ende schloss er allerdings in der Nähe des Tagestiefs bei 13.231 Zählern. Marktidee: Rheinmetall Die Aktie von Rheinmetall befindet sich seit dem März 2020 in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Durch den Ausbruch des Ukraine-Kriegs beschleunigte sich die Dynamik. Das Papier markierte im April sein Allzeithoch. Im Anschluss folgte eine Seitwärtskorrektur. Jetzt rückt das Rekordhoch wieder näher. Ein Anstieg darüber würde den Weg zu drei neuen Zielzonen freimachen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf