Die Erholung der Microsoft-Aktie geriet gestern wieder ins Stocken. Der Titel beendete den Handel 3,17 Prozent im Minus. Seit Jahresanfang beträgt das Minus immer noch satte 24 Prozent. Damit hat sich auch das charttechnische Bild wieder etwas eingetrübt. Nun rückt wieder eine wichtige Marke in den VordergrundDie Aktie prallte nämlich in den vergangenen Tagen gleich dreimal an der wichtigen 50-Tage-Linie bei 266,84 Dollar ab. Damit droht wieder das Zurückfallen des Titels in den Bereich des Jahrestiefs, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...