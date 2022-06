DGAP-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Rating

Pyrum Innovations in seinem ersten Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis mit Silber-Status ausgezeichnet



29.06.2022 / 08:30

Pyrum in seinem ersten Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis mit Silber-Status ausgezeichnet Dillingen / Saar, 29. Juni 2022 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum"), die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, hat sich 2022 erstmals einem unabhängigen Nachhaltigkeitsassessment von EcoVadis erfolgreich unterzogen. Zur Anerkennung seiner Nachhaltigkeitserfolge erhielt Pyrum vom weltweit größten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen die Silber-Medaille, die den verantwortungsvollen Umgang von Pyrum mit Mensch und Umwelt bestätigt. Mit einem Gesamtergebnis von 59 Punkten zählt Pyrum zu den besten 25 Prozent aller weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen seiner Branche. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir bei unserem Erstrating von EcoVadis direkt mit der Silber-Medaille ausgezeichnet wurden. Umweltbewusstes, ethisches und integres Verhalten untermauern unseren Nachhaltigkeitsansatz. Auch künftig wollen wir in unserer Branche mit gutem Beispiel vorangehen und unsere Nachhaltigkeitsstrategie und -aktivitäten mit vollem Einsatz weiter ausbauen." Das Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis zählt zu den bekanntesten Bewertungen weltweit. Mehr als 95.000 Unternehmen in 200 Branchen und 175 Ländern vertrauen auf EcoVadis, um die Nachhaltigkeitsleistung ihrer eigenen Unternehmen und Geschäftspartner zu überwachen und zu verbessern. Die EcoVadis-Methodik beruht auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards (Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, ISO 26000) und wird von einem wissenschaftlichen Gremium von CSR- und Lieferkettenexperten überwacht, um zuverlässige CSR-Ratings zu erstellen. Bewertet werden die Unternehmensaktivitäten in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung.

Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart einen Großteil der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen in einem Zementwerk anfallenden CO 2 -Emissionen ein und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein vollkommen nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

https://www.pyrum.net

