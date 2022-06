The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.06.2022ISIN NameAT0000A288F2 ERSTE GR.BK. 19/22 MTNXS1291448824 DS SMITH 15/22 MTNXS1637274124 SHIMAO GROUP HLDGS 17/22DE0001143253 BUNDANL. KPS 4.7.22DE000HLB1EP3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/14US892331AE95 TOYOTA MOTOR 19/22DE000A11QTG5 K.F.W.ANL.V.15/2022DE000A1RQCT2 HESSEN SCHA.15/22FR0010491720 AUTOROUTES SUD FR. 07/22US345397YQ02 FORD MOTOR CRED. 17/22DE0001108652 BUNDANL.V12/22NK OZSSDE000AAR0199 AAREAL BANK MTN.HPF.S.212DE0001135473 BUNDANL.V.12/22