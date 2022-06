The following instruments on XETRA do have their first trading 29.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.06.2022Aktien1 BE0974413453 Dredging Environmental & Marine Engineering N.V.2 NL0015000F41 Lilium N.V.3 US0003602069 AAON Inc.4 US0374001081 Aozora Bank Ltd. ADR5 CA2172051039 CopAur Minerals Inc.Anleihen/ETF1 FR001400B1L7 RCI Banque S.A.2 AT0000A2YP63 Erste Group Bank AG3 DE000A30VKS9 IWV Institut GmbH4 DE000LB2BU76 Landesbank Baden-Württemberg5 XS2498042584 N.V. Nederlandse Gasunie6 XS2493848449 The Export-Import Bank of Korea7 US91282CEV90 United States of America8 XS2491189408 A2A S.p.A.9 USL01343AA79 AEGEA Finance S.a.r.l.10 XS2491963638 AIB Group PLC11 XS2282587414 Central China Real Estate Ltd.12 XS2076167456 Central Plaza Development Ltd.13 XS2079799024 Chalieco Hong Kong Corp.14 XS2397254579 China Cinda Asset Management Co. Ltd.15 XS2363933487 China Grand Automotive Services Ltd.16 XS2348238259 China Hongqiao Group Ltd.17 XS2316077572 China SCE Group Holdings Ltd.18 XS2286966093 China SCE Group Holdings Ltd.19 XS2227351900 China SCE Group Holdings Ltd.20 XS2320779213 China Water Affairs Group Ltd.21 XS1649885974 Chong Hing Bank Ltd.22 XS2020061326 Chong Hing Bank Ltd.23 XS2205316941 CIFI Holdings Group Co.Ltd.24 XS2099272846 CIFI Holdings Group Co.Ltd.25 XS2075784103 CIFI Holdings Group Co.Ltd.26 XS1969792800 CIFI Holdings Group Co.Ltd.27 XS2342499592 CIFI Holdings Group Co.Ltd.28 XS2251822727 CIFI Holdings Group Co.Ltd.29 XS2342908949 CIFI Holdings Group Co.Ltd.30 XS2280431763 CIFI Holdings Group Co.Ltd.31 XS1653470721 CIFI Holdings Group Co.Ltd.32 XS1512953040 Country Garden Holdings Co. Ltd.33 USN28268AA38 Eagle Intermediate Global Holding B.V./Ruyi US Finance LLC34 XS1956169657 Easy Tactic Ltd.35 XS2384059122 eHi Car Services Ltd.36 XS2335327388 eHi Car Services Ltd.37 XS2292974065 Franshion Brilliant Ltd.38 XS2357443410 Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd.39 XS2067255328 Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.40 XS1716631301 KWG Group Holdings Ltd.41 XS2343325622 KWG Group Holdings Ltd.42 XS2034561584 KWG Group Holdings Ltd.43 XS2100654586 KWG Group Holdings Ltd.44 XS2214229887 KWG Group Holdings Ltd.45 XS2257830716 KWG Group Holdings Ltd.46 XS2309743578 Logan Group Co. Ltd.47 XS2353272284 New Metro Global Ltd.48 XS2384610577 Radiance Holdings [Group] Co. Ltd.49 XS1635996603 RKI Overseas Finance 2017 [A] Ltd.50 XS1567389728 RKP Overseas Finance 2016 [A] Ltd.51 XS2127855711 RKPF Overseas 2019 [A] Ltd.52 XS2223762209 RKPF Overseas 2019 [A] Ltd.53 XS2057076387 RKPF Overseas 2019 [A] Ltd.54 XS2356173406 RKPF Overseas 2020 [A] Ltd.55 XS1981089284 Sunac China Holdings Ltd.56 US91282CEW73 United States of America57 XS2346524783 West China Cement Limited58 XS2406562301 Yancoal International Resources Development Co. Ltd.59 XS2407824213 Yankuang Group [Cayman] Ltd.60 XS2030531938 Yanlord Land [HK] Co. Ltd.61 XS2317279573 Yanlord Land [HK] Co. Ltd.62 XS1692346395 Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.63 XS2013512608 Zhenro Properties Group Ltd.64 FR0014003L95 Auto ABS French Leases 202165 DE000HLB7481 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale66 US91282CEX56 United States of America67 IE0005B8WVT6 VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF68 IE000YU9K6K2 VanEck Space Innovators UCITS ETF