Frankfurt (ots) -Um den Marktauftritt von XTB Deutschland noch weiter zu verstärken, hat das Team Unterstützung bekommen. Julien Tantzky, der neue Head of Sales, soll die dazu nötige Awarness bei Neukunden schaffen. "Egal ob es um Partner, Kollegen oder Kunden geht: Wir legen einen klaren Fokus auf langfristige Beziehungen. Deswegen ist es mir wichtig, unseren Neukunden von Anfang an zu zeigen, dass wir der ideale Partner für die eigene Finanz-Fitness sind.", erklärt der gelernte Sport- und Betriebswirt.Vor XTB war Herr Tantzky im Vertrieb in der Sport- und Gesundheitsbranche tätig. Deshalb weiß er, dass Sport kein Wohlfühlprogramm ist. Und mit der Finanz-Fitness ist es für ihn nicht anders: "Das ist Arbeit. Punkt. Ähnlich anstrengend wie das Training von Leistungssportlern. Doch die finanzielle Fitness ist wichtig und ein lohnendes Ziel. Und mit dem richtigen Trainer auch für jeden, der daran interessiert ist, zu bewerkstelligen."Deswegen bietet XTB neben dem umfangreichen Kundenservice eine der besten Finanzschulungen. Diese umfasst regelmäßige Webinare, eine Trading Academy mit mehreren Artikeln und über 40 Stunden Videomaterial, Sonderberichte, täglichen Expertenanalysen und vieles mehr. Die Inhalte werden dabei nicht nur von XTB-Experten, sondern auch von den besten unabhängigen Tradern in Deutschland bereitgestellt.DisclaimerCFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.